Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Zahnarztpraxis

Soest (ots)

In eine Zahnarztpraxis am Riga-Ring drangen am letzten Wochenende unbekannte Täter ein. Um sich Zugang in die Büro-und Praxisräume zu verschaffen, wurde eine Glastür an der Gebäuderückseite eingeschlagen. Auf der Suche nach Beute wurden sämtliche Schränke und Kommoden geöffnet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fiel den Tätern eine schwarze Geldkassette samt Bargeld in unbekannter Höhe in die Hände. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

