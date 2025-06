Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher wird gestört und flüchtet

Soest (ots)

Am 15.06.2025 um 01:00 Uhr hörten Bewohner eines Hauses im Volmarsteinweg verdächtige Geräusche. Nachdem das Licht in der Wohnung eingeschaltet wurde, flüchtete eine Person aus der Wohnung und weiter in unbekannte Richtung. Durch den bislang unbekannten Täter wurde zuvor gewaltsam ein Fenster im ersten Obergeschoss geöffnet. Das Gebäude ist derzeit eingerüstet. Eine Beschreibung der Person liegt nicht vor, Beute ist offensichtlich nicht gemacht worden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen werden an die Polizei in Soest unter Tel.: 02921/910000 oder jede andere Polizeidienststelle erbebeten. (ko)

