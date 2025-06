POL-SO: Exhibitionist belästigt 16-jährige

Lippstadt (ots) - Am frühen Samstagmorgen bemerkten aufmerksame Zeugen gegen 04:10 Uhr einen Feuerschein in der Benninghauser Heide und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschten die komplett in Brand geratene Grillhütte des ortsansässigen Angelvereins. Der Schaden wird auf ca. 20000EUR geschätzt. Wie die Grillhütte in Brand geriet, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf das ...

