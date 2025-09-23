PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Metzgerei - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum vom 20.09.2025 ab 20:00 Uhr bis 21.09.2025 um 08:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Metzgerei im Speckweg. Nachdem die Täterschaft die Glastür des Geschäfts eintrat, durchsuchten der oder die Täter den Kassenraum erfolglos nach Diebesgut. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Marius Maulbetsch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 07:51

    POL-MA: Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Elektrohandel - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum vom 19.09.2025, gegen 16:00 Uhr bis 20.09.2025 gegen 08:45 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Schaufensterscheibe eines Elektrohandels in der Bahnhofstraße ein und verschaffte sich Zugang zum Verkaufsraum. Aus einer dort befindlichen Kasse entwendete die Täterschaft 800,00EUR Bargeld und konnte unerkannt ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 07:50

    POL-MA: Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer stürzt durch Fensterscheibe

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag kam es um 15:20 Uhr im Rockenauerpfad zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Im Kreuzungsbereich zur Kurpfalzstraße missachtete der 53-jährige Autofahrer die Vorfahrt eines Fahrradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Fahrradfahrer mit dem Kopf voran durch die Scheibe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren