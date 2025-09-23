Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Metzgerei - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum vom 20.09.2025 ab 20:00 Uhr bis 21.09.2025 um 08:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Metzgerei im Speckweg. Nachdem die Täterschaft die Glastür des Geschäfts eintrat, durchsuchten der oder die Täter den Kassenraum erfolglos nach Diebesgut. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

