POL-EL: Bad Bentheim - Unbekannter greift Mann auf Supermarktparkplatz an -Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Rheiner Straße zu einem plötzlichen Angriff auf einen 24-jährigen Mann. Der Täter, ein bislang unbekannter Mann, griff das Opfer unvermittelt an und drückte ihn gewaltsam in Richtung Boden. Das Opfer konnte sich aus dem Griff befreien, woraufhin der Täter laut schreiend in einen grauen Mercedes stieg und sich entfernte.

Der 24-Jährige musste vor Ort medizinisch versorgt werden und kam anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Über das Motiv des Täters ist derzeit nichts bekannt. Laut Angaben des Opfers und einer Zeugin, war der Täter etwa 180 cm groß, muskulös und trug eine graue Jogginghose sowie ein graues Oberteil. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach mit entsprechendem Akzent.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.

