Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Personen unter THC Einfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesautobahn 7, Mittwoch, 30.07.2025, 13.45 Uhr

Nörten-Hardenberg, Unterer Leineweg, Mittwoch, 30.07.2025, 15.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Eine Streife der Polizei Northeim kontrollierte am Mittwoch gegen 13.45 Uhr einen Transporter, der auf die A7 befuhr. Die Kontrolle fand auf einem Parkplatz statt. Bei der Kontrolle konnten beim 26-jährigen Rumänen neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Ein Urintest reagierte positiv auf THC.

Eine weitere Kontrolle fand gegen 15.40 Uhr in der Straße "Unterer Leineweg" in Nörten-Hardenberg statt. Auch hier konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Urintest war nicht möglich, jedoch gab der 35-jährige Mann mit Wohnsitz in Göttingen und Northeim den Konsum von THC am Vorabend zu.

Die Folge waren jeweils eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und das Einleiten eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens.

