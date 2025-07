Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Sudheim

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Hintere Straße, Dienstag, 29.07.2025, 07.30 - 15.30 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von 07.30 - 15.30 Uhr hat mindestens eine Person versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Person versuchte die Wohnungstür in der Straßer "Hintere Straße" in Sudheim gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang, wodurch ein Betreten nicht erfolgte.

Es kam zu einem Schaden von ca. 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell