Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Baumaschinen

Mannheim (ots)

Im Zeitraum vom 19.09.2025 ab 18:00 Uhr bis 20.09.2025 um 08:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft, nachdem sie sich mittels Hebewerkzeug gewaltsam Zugang zu zwei Lagerräumlichkeiten einer Baustelle verschafft hatte, mehrere Akkuschrauber und Bohrmaschinen. Der genaue Diebstahlswert ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 0621/718490 zu melden.

