Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Überholvorgang zu Fall gebracht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach Mitternacht kam es am Sonntag auf der B3 zwischen Schriesheim und Dossenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer war in Richtung Schriesheim unterwegs, als er ein von hinten sich näherndes Fahrzeug bemerkte. Um einen Überholvorgang für den rückwärtigen Fahrzeugführer zu erleichtern, wich der Fahrer des Motorrads an den rechten Fahrbahnrand aus. Bei der anschließenden Vorbeifahrt des Autos, streifte dieses das Hinterrad des Motorrads und der Fahrer kam dadurch zu Fall. Durch den Sturz erlitt der 18-jährige Motorradfahrer mehrere Schürfwunden. Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbigen Audi (möglicherweise A4 oder A5) oder Mercedes-Benz handeln, welcher Beschädigungen im Bereich der Außenspiegel aufweisen soll. Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet oder das Fahrzeug gesehen haben und bittet diese, sich unter der Nummer 06201/10030 zu melden.

