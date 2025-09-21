PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht gefährlicher Eingriff Straßenverkehr

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstr. 3, zwischen Northeim und dem Gallneukirchner Kreisel

Northeim (sb) - Zur genannten Zeit befuhr ein 36-Jähriger Northeimer die Bundesstr. 3 von Northeim in Richtung Nörten-Hardenberg. Noch vor dem Gallneukirchner Kreisel flog ihm und seinem Pkw ein Edelstahlkaffeebecher entgegen, so dass an dem Pkw ein Schaden an der Windschutzscheibe sowie der Motorhaube von geschätzt 3000 Euro entstand. Nach Angaben des Geschädigten sei der Becher aus einem entgegenkommenden dunklen Pkw geworfen worden. Zu dem Verursacher oder Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Pkw konnten von dem Geschädigten keine Angaben gemacht werden. Es besteht der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 11:50

    POL-NOM: E-Scooter-Fahrer fährt auf und flüchtet

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rückingsallee, Freitag, 19.09.2025, 13:03 Uhr Northeim (sb) - Eine 61-Jährige Fahrzeugführerin aus Osterode befuhr die Rückingsallee in Richtung der Seesener Landstr. An der dortigen Ampelanlage musste sie auf Grund "Rotlichts" anhalten und warten. Der Fahrer eines E-Scooters, der unmittelbar hinter ihrem Pkw die Rückingsallee in selber Richtung befuhr bemerkte dies wohl zu spät und ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 08:30

    POL-NOM: Verstoß Waffengesetz, Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeige

    Einbeck (ots) - Einbeck, Innenstadt Freitag, 19.09.2025, 22.50 Uhr Einbeck, bit Am Freitagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in einem PKW ein Butterflymesser und ein Schlagring festgestellt. Hierbei handelt es sich um verbotene Waffen. Gegen den Fahrzeugführer aus dem Gandersheimer Gebiet wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 20:31

    POL-NOM: Sachbeschädigung, Zeugenaufruf

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße Durch bislang unbekannte Täter werden im Bereich des Kurgebietes mehrere Fenster und eine Tür beschädigt. Durch die Polizei Bad Gandersheim wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 oder jeder anderen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren