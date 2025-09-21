Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht gefährlicher Eingriff Straßenverkehr

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstr. 3, zwischen Northeim und dem Gallneukirchner Kreisel

Northeim (sb) - Zur genannten Zeit befuhr ein 36-Jähriger Northeimer die Bundesstr. 3 von Northeim in Richtung Nörten-Hardenberg. Noch vor dem Gallneukirchner Kreisel flog ihm und seinem Pkw ein Edelstahlkaffeebecher entgegen, so dass an dem Pkw ein Schaden an der Windschutzscheibe sowie der Motorhaube von geschätzt 3000 Euro entstand. Nach Angaben des Geschädigten sei der Becher aus einem entgegenkommenden dunklen Pkw geworfen worden. Zu dem Verursacher oder Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Pkw konnten von dem Geschädigten keine Angaben gemacht werden. Es besteht der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Ermittlungen wurden aufgenommen.

