POL-NOM: Verstoß Waffengesetz, Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeige
Einbeck (ots)
Einbeck, Innenstadt
Freitag, 19.09.2025, 22.50 Uhr
Einbeck, bit
Am Freitagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in einem PKW ein Butterflymesser und ein Schlagring festgestellt. Hierbei handelt es sich um verbotene Waffen. Gegen den Fahrzeugführer aus dem Gandersheimer Gebiet wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und die Gegenstände eingezogen.
