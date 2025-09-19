Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße Durch bislang unbekannte Täter werden im Bereich des Kurgebietes mehrere Fenster und eine Tür beschädigt. Durch die Polizei Bad Gandersheim wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

