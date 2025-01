POL-WHV: Verkehrskontrolle mit Folgen: Pkw nach kurzem Fluchtversuch gestoppt und Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in ein Restaurant, der sich im Zeitraum von 01.01.2025, 05:00 Uhr, bis zum 02.01.2025, 09:20 Uhr in der Werdumer Straße ereignet haben soll. Unbekannte Täter gelangten in die Räumlichkeiten, durchsuchten diese, entwendeten u.a. Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

