Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Donnerstag, 18.09.2025, 10:40 Uhr

Northeim, Göttinger Straße

NORTHEIM(da) - Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Northeim am gestrigen Vormittag gegen 10:40 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Göttinger Straße. Während der Verkehrskontrolle zeigte der 21-jährige Göttinger neurologische Auffälligkeiten, ein entsprechender Vortest verlief positiv auf THC. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 12:19

    POL-NOM: Zwei Unfälle mit Verletzten

    Northeim (ots) - Donnerstag, 18.09.2025, gegen 09:18 Uhr und 17:45 Uhr Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße und Lauenförder Straße NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Zu zwei Unfällen mit Leicht-Verletzten und insgesamt ca. 16.500EUR Sachschaden kam es am gestrigen Donnerstag in Nörten-Hardenberg. Gegen 09:18 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die Göttinger Straße aus Rtg. Göttingen kommend ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:38

    POL-NOM: Siebenstündiger Brand in Mülldeponie

    Northeim (ots) - Moringen, OT Blankenhagen Donnerstag, 18.09.2025, gegen 15:30 Uhr MORINGEN(da) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am gestrigen Nachmittag (18.09.25) gegen 15:30 Uhr zu einem Brand eines Altpapierlagers in der Mülldeponie Blankenhagen. Auf einer Freifläche gerieten mehrere hundert Tonnen Altpapier in Brand, der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 20.000EUR. Die Feuerwehr war mit ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:17

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Hans-A.-Kampmann-Straße, Donnerstag, der 18.09.2025, 16:15 Uhr. Ein 25- jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Hans-A.-Kampmann-Straße vom Sohlinger Stadtweg aus kommend. Auf Höhe der Unfallstelle übersah er aufgrund Sonneneinstrahlung eine dortige Grundstücksmauer und touchierte diese. Am Fahrzeug und der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

    mehr
