POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Northeim (ots)
Donnerstag, 18.09.2025, 10:40 Uhr
Northeim, Göttinger Straße
NORTHEIM(da) - Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Northeim am gestrigen Vormittag gegen 10:40 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Göttinger Straße. Während der Verkehrskontrolle zeigte der 21-jährige Göttinger neurologische Auffälligkeiten, ein entsprechender Vortest verlief positiv auf THC. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
