POL-NOM: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots) - Moringen, OT Blankenhagen Donnerstag, 18.09.2025, gegen 15:30 Uhr MORINGEN(da) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am gestrigen Nachmittag (18.09.25) gegen 15:30 Uhr zu einem Brand eines Altpapierlagers in der Mülldeponie Blankenhagen. Auf einer Freifläche gerieten mehrere hundert Tonnen Altpapier in Brand, der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 20.000EUR. Die Feuerwehr war mit ...

