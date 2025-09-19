Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Siebenstündiger Brand in Mülldeponie

Northeim (ots)

Moringen, OT Blankenhagen

Donnerstag, 18.09.2025, gegen 15:30 Uhr

MORINGEN(da) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am gestrigen Nachmittag (18.09.25) gegen 15:30 Uhr zu einem Brand eines Altpapierlagers in der Mülldeponie Blankenhagen. Auf einer Freifläche gerieten mehrere hundert Tonnen Altpapier in Brand, der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 20.000EUR.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften aus Moringen, Thüdinghausen, Fredelsloh, Lutterhausen, Blankenhagen, Lutterbeck, Höckelheim sowie der Umweltfeuerwehr (FB4) und dem Fachzug Bevölkerungswarnung und Öffentlichkeitsarbeit im Einsatz.

Da das brennende Papier mühsam auseinandergezogen werden musste, konnte der Einsatzleiter erst gegen 22:10 Uhr "Feuer aus" vermelden.

Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt, Hinweise auf Brandstiftung liegen gegenwärtig jedoch nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell