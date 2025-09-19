POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, Donnerstag, der 18.09.2025, 19:20 Uhr. Eine 59- jährige Fahrerin eines Transporters beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke den ordnungsgemäß geparkten PKW eines Anwohners aus Uslar. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 2300 Euro.
