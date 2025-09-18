PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hans-Holbein-Straße, Dienstag, 16.09.2025, 20.30 - Mittwoch, 17.09.2025, 14.53 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw des 29-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich die verursachende Person vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Pkw des 29-jährigen Mann war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Hans-Holbein-Straße in Northeim geparkt. Der entstandene Sachschaden im Heckbereich des Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 500,00 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

