Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hardegsen: unbekannter Taschendieb entwendet Geldbörsen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Stadt, Mittwoch, 17.09.2025, 10.30 - 11.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Mittwochvormittag trieb mindestens eine unbekannte Person ihr Unwesen in Hardegsen. In einem Lebensmittelgeschäft in der Göttinger Straße wurde einer 65-jährigen Frau im Tatzeitraum zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr die Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack entwendet. Kurze Zeit später wurde die Geldbörse unbemerkt zurück in den Einkaufswagen gelegt - die EC-Karte wurde jedoch vorher entwendet.

In einem anderen Lebensmittelgeschäft in der Vor dem Tore in Hardegsen kam es ebenfalls zu einem Taschendiebstahl. Eine unbekannte Person entwendete die im Einkaufswagen abgelegte Geldbörse mit sämtlichen Inhalt einer 87-jährigen Frau.

Ein Tatzusammenhang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachten haben und/ oder anderweitige Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

