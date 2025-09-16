Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordring, Montag, 15.09.2025, 20.30 Uhr - 22.05 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person zerstach am Montagabend in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 22.05 Uhr den hinteren rechten Reifen des Pkw eines 37-jährigen Mannes. Der Geschädigte war bei einem Bekannten zu Besuch und parkte seinen Pkw daher auf einem Privatparkplatz mit angemieteten Stellplätzen. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können, ...

mehr