POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
USLAR-ALLERSHAUSEN (ke) August-Bebel-Straße, 15.09.2025, 22:10 Uhr
Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar befuhr die August-Bebel-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden 33-jährigen Pedelec-Fahrer aus Uslar wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der Pedelec-Fahrer wurde vor Ort leichtverletzt und im Rettungswagen behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.
