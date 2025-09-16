Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Schlachthofstraße, So., 14.09.2025, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Einbeck(mho)

Im genannten Zeitraum kam es in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Verursacher mit unbekanntem Kfz. beim Fahren in eine/aus einer Parklücke den parkenden Pkw Ford eines 80-jährigen Mannes aus Dassel.

Hierdurch entstand Sachschaden i.H.v. 2000 Euro.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell