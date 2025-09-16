PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Schlachthofstraße, So., 14.09.2025, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Einbeck(mho)

Im genannten Zeitraum kam es in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Verursacher mit unbekanntem Kfz. beim Fahren in eine/aus einer Parklücke den parkenden Pkw Ford eines 80-jährigen Mannes aus Dassel.

Hierdurch entstand Sachschaden i.H.v. 2000 Euro.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

