POL-MFR: (1023) Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (01.10.2024) versuchte ein Unbekannter einen Mann in der Nürnberger Innenstadt zu berauben. Die Kriminalpolizei sucht Tatzeugen. Der 37-jährige Mann befand sich gegen 03:00 Uhr in der Nürnberger Königstraße. Dort unterhielt er sich mit einem unbekannten Mann, welcher plötzlich ein Masser zog und die Herausgabe vn Bargeld forderte. Der 37-Jährige weigerte sich ...

