Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Ein Feuer in bzw. an der angebauten Garage eines Einfamilienhauses im Stadtteil Moorenbrunn löste größeren Einsatz der Feuerwehr und des Nürnberger Rettungsdienstes aus

Nürnberg (ots)

Der Brand in bzw. an der an ein Einfamilienhaus angebauten Garage im Stadtteil Moorenbrunn löste am Mittag des 20.01.2024 einen größeren Einsatz der Feuerwehr Nürnberg und des Rettungsdienstes aus. Der Bewohner des Hauses und sein Hund musste außerhalb des Hauses in Sicherheit gebracht und der Mann durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und dann betreut werden. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Moorenbrunn und der Berufsfeuerwehr stand eine Garage und der Anbau an ein Einfamilienhaus in Brand. Der Rauch war bereits in das Wohnhaus gezogen. Das Feuer hatte auf die Fassade des Wohnhauses und auf das vor der Garage abgestellte Fahrzeug des Hausbewohners übergegriffen. Das Feuer bedroht das Wohnhaus über die Fenster bzw. das Dach. Nachdem klar war, dass keine Personen mehr im Brandobjekt waren, konnte durch einen umgehend eingeleiteten Löschangriff an der Garage und dem Anbau, sowie von außen über eine Drehleiter das Feuer in Schach gehalten und die Brandausbreitung auf das Wohnhaus verhindert werden. Parallel zur Brandbekämpfung wurde das Haus durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsucht und während des Einsatzes kontinuierlich geprüft, ob sich Anzeichen für ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude zeigten. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz in Moorenbrunn waren rund 45 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Moorenbrunn und Werderau. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswägen, 2 Notärzten und der Einsatzleitung vor Ort im Einsatz. Die Polizei war mit mehreren Streifenwägen vor Ort. Trotz des starken Brandes verlief der Einsatz für den Bewohner und seinen Hund aus medizinischer Sicht glimpflich. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr erlitt im Einsatz leichte Rauchgasvergiftung, konnte aber ebenfalls nach einem Gesundheitscheck durch den Rettungsdienst vor Ort bleiben. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

