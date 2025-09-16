Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Mittwoch, 10.09.2025, 20.00 Uhr - Dienstag, 16.09.2025, 00.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 31-jähriger Mann parkte seinen Pkw am Mittwochabend ordnungsgemäß auf einem Parkplatz der Deutschen Bahn am Bahnhof in Nörten-Hardenberg ab. Als er am Dienstag, den 16.09.2025 zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er das Fehlen beider Kennzeichen fest.

Zeugen, die um den benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

