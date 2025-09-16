PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Mittwoch, 10.09.2025, 20.00 Uhr - Dienstag, 16.09.2025, 00.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 31-jähriger Mann parkte seinen Pkw am Mittwochabend ordnungsgemäß auf einem Parkplatz der Deutschen Bahn am Bahnhof in Nörten-Hardenberg ab. Als er am Dienstag, den 16.09.2025 zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er das Fehlen beider Kennzeichen fest.

Zeugen, die um den benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 07:56

    POL-NOM: Unbekannte Person beklaut Verkehrsgesellschaft

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg/ OT Angerstein, Hannoversche Straße, Montag, 15.09.2025, 16.30 Uhr - 17.16 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person betrat am gestrigen Nachmittag das Firmengelände einer örtlichen Verkehrsgesellschaft und gelangt über ein offenstehendes Hallentor zum den Büroräumlichkeiten. Hier entwendete die Person unter anderem zwei amtlichen Kennzeichen, einen Fahrzeugbrief ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 23:59

    POL-NOM: Unerlaubter Umgang mit Abfällen, Zeugenaufruf

    Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck, K 643 zwischen Beulshausen und Heckenbeck, Zeit: Sonntag, 14.09.2025, 19:55 Uhr Durch einen bislang unbekannten Beschuldigten werden auf einem Waldweg zwischen den Ortschaften Beulshausen und Heckenbeck ca. 1 m³ Eternitplatten widerrechtlich entsorgt. Durch die Polizei Bad Gandersheim wurden Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 16:56

    POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg (pel), Angerstein, Heiligenbreite, Donnerstag, 11.09.2025, 11:00 Uhr - 12.09.2025, 07:50 Uhr. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit von Hauseigentümern und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu deren Einfamilienhaus in Angerstein. Hier konnten die Täter einen Tresor gewaltsam öffnen und Gold bzw. Schmuck im Wert von ca. 50.000 Euro entwenden. Anschließend verließen sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren