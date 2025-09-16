POL-NOM: Unbekannte Person beklaut Verkehrsgesellschaft
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg/ OT Angerstein, Hannoversche Straße, Montag, 15.09.2025, 16.30 Uhr - 17.16 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine bislang unbekannte Person betrat am gestrigen Nachmittag das Firmengelände einer örtlichen Verkehrsgesellschaft und gelangt über ein offenstehendes Hallentor zum den Büroräumlichkeiten. Hier entwendete die Person unter anderem zwei amtlichen Kennzeichen, einen Fahrzeugbrief und eine Überwachungskamera. Anschließend entfernte sich die Person unentdeckt in unbekannte Richtung.
Der Schaden beläuft sich auf wenige hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
