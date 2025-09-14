Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg (pel), Lauenförder Straße, Samstag, 13.09.2025, 14.25 Uhr. Am Samstag gegen 14.25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 41-jährigen Autofahrer aus Nörten-Hardenberg, der zuvor mit seinem Volvo die Lauenförder Straße in Nörten-Hardenberg befuhr.

Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen die 38-jährige Halterin des Volvo wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, sie duldete die Fahrt.

