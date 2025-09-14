POL-NOM: Verkehrsunfallflucht
Uslar (ots)
Uslar (La) - Am Samstagvormittag, den 13.09.2025, gegen 10.00 Uhr kam es in der Georg-Ilse-Straße in Uslar zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am geparkter Pkw von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle. Diese konnte im Nachgang ermittelt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell