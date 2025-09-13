PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Moringen (pel), Fredelsloh, Bollweg, Donnerstag, 11.09.2025, 23:30 Uhr - 12.09.2025, 08:30 Uhr.

Bislang unbekannte Täter begeben sich durch ein offenstehendes Fenster in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Hier werden u.a. Bargeld und Schmuck mitgenommen. Des Weiteren wird ein Akkuschrauber in einer Werkstatt auf dem Grundstück entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Wert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um den Tatzeitraum herum gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
  • 13.09.2025 – 14:02

    POL-NOM: Diebstahl von Batterien aus Lkw

    Northeim (ots) - Northeim (pel), Sülbendweg In der Zeit vom 10. September 2025, gegen 19:30 Uhr, bis zum 12. September 2025, 10:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter Batterien aus einem Lkw im Wert von ca. 1.200 Euro entwendet. Um an die Batterien zu gelangen, wurde zuvor die Batterieabdeckung demontiert. Der Lkw parkte im Sülbendweg in Northeim. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim zu ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 12:56

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw in Bad Gandersheim

    Bad Gandersheim (ots) - (ahr) 37581 Bad Gandersheim, Am Küchengraben 4, Zeit 12.09.2025, 22:55 Uhr bis 22:57 Uhr. Im genannten Zeitraum hat ein bisher unbekannter Täter einen Außenspiegel am geparkten Pkw eines 24-jährigen Geschädigten aus Bad Gandersheim beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 12:44

    POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

    Bad Gandersheim (ots) - (ahr)37581 Bad Gandersheim, An den Lahwiesen, Zeit 12.09.2025, 09:00 Uhr. Am Freitag gegen 09:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer durch Beamte des PK Bad Gandersheim in der Straße An den Lahwiesen in Bad Gandersheim angehalten und kontrolliert, nachdem er zuvor einer Verkehrsteilnehmerin durch seine Fahrweise auffiel. Während der Kontrolle können bei dem Fahrer körperliche ...

    mehr
