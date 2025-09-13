Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Moringen (pel), Fredelsloh, Bollweg, Donnerstag, 11.09.2025, 23:30 Uhr - 12.09.2025, 08:30 Uhr.

Bislang unbekannte Täter begeben sich durch ein offenstehendes Fenster in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Hier werden u.a. Bargeld und Schmuck mitgenommen. Des Weiteren wird ein Akkuschrauber in einer Werkstatt auf dem Grundstück entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Wert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um den Tatzeitraum herum gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

