Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Batterien aus Lkw

Northeim (ots)

Northeim (pel), Sülbendweg

In der Zeit vom 10. September 2025, gegen 19:30 Uhr, bis zum 12. September 2025, 10:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter Batterien aus einem Lkw im Wert von ca. 1.200 Euro entwendet.

Um an die Batterien zu gelangen, wurde zuvor die Batterieabdeckung demontiert. Der Lkw parkte im Sülbendweg in Northeim.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell