Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in Einbeck - Vorfahrt missachtet

Einbeck (ots)

Einbeck (Fi) - Am Freitag, 12.09.2025, gegen 07:05 Uhr kam es in der Straße Zur Ahlsburg in Einbeck zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Eine 40-jährige Fahrzeugführerin übersah beim Befahren einer Kreuzung den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 32-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Pkw des Vorfahrtberechtigten blieb fahrbereit.

Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

