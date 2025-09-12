Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Streit - Vermieter zerschlägt Möbelstück

Northeim (ots)

37191 Katlenburg/ OT Gillersheim, Lindauer Straße, Donnerstag, 11.09.2025, 16.21 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zwischen einem 65-jährigen Vermieter und seinem 60-jährigen Wohnungsmieter eskalierte am Donnerstagnachmittag ein Streit. Ursache für die verbale Auseinandersetzung war ein vor dem Hauseingang abgestellter Schreibtisch, welcher der Mieter dort abstellte und trotz mehrfacher Aufforderung nicht entfernte. Schließlich legte der Vermieter selbst Hand an, zerschlug den Schreibtisch und entsorgte ihn anschließend.

Der Mieter stellte nun Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300,00 Euro.

