Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Bad Gandersheim, Parkplatz Finanzamt

Bad Gandersheim (ots)

Am Donnerstag, d. 04.09.2025, kam es in der Zeit zwischen 11:00 - 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eines roten Kfz touchierte einen geparkten schwarzen Audi A1, beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden. Auch an den/die Verursacher/in ergeht der Hinweis, sich bei der Polizei zu melden und zur Aufklärung des Unfallhergangs beizutragen.(fi)

