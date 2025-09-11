POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Bad Gandersheim, Neue Straße, Aldi-Parkplatz/Paketabholstation
Bad Gandersheim (ots)
Am 05.09.2025 kam es in der Zeit zwischen 12:30 - 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen an der Paketabholstation geparkten grauen VW-Golf, beschädigte diesen im Bereich der rechten hinteren Tür und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.(fi)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle
Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell