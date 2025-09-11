PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Bad Gandersheim, Neue Straße, Aldi-Parkplatz/Paketabholstation

Bad Gandersheim (ots)

Am 05.09.2025 kam es in der Zeit zwischen 12:30 - 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen an der Paketabholstation geparkten grauen VW-Golf, beschädigte diesen im Bereich der rechten hinteren Tür und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.(fi)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

