Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung eines Schulgebäudes

Northeim (ots)

Northeim, Wieterstraße, Freitag, 05.09.2025, 16.00 Uhr bis Montag, 08.09.2025, 07.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Über den Zeitraum des Wochenendes kam zu einer Sachbeschädigung an einem Schulgebäude in der Wieterstraße in Northeim.

Mindestens eine unbekannte Person beschädigte Gewaltsam die Fassade eines Gebäudes auf dem Schulgelände. Zudem wurde der Inhalt einer Stahlmülltonne angezündet. Die Personen löschten selbstständig den angezündeten Inhalt, wodurch kein weiterer Sachschaden entstand.

Der Schaden an der Fassade wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

