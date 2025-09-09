PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Einbruch Leergut gestohlen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Lindauer Straße, Sonntag, 07.09.2025, 20.30 Uhr bis Montag, 08.09.2025, 18.30 Uhr

GILLERSHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Sonntag ca. 20.30 Uhr bis Montag ca. 18.30 Uhr ist eine unbekannte Person gewaltsam in eine Garage in der Lindauer Straße in Gillersheim eingebrochen. Dabei beschädigte die Person die Schließvorrichtung.

Aus der Garage klaute die Person Leergut im Wert von ca. 5 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

