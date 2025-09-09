PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Kleinkraftrad gefahren

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Relliehäuser Straße, So. 07.09.2025, 18:15 Uhr

Einbeck (mho)

Am frühen Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck einen 67-jährigen Mann aus Dassel, der mit seinem Kleinkraftrad die Relliehäuser Straße befuhr.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter der Wirkung von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:40

    POL-NOM: Gegenverkehr übersehen

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Sonntag, 07.09.2025, 20.45 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Sonntag gegen 20.45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Mechernich (Nordrhein-Westfalen) die B446 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode. Ein 37-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 27-Jährige wollte die Autobahnauffahrt der A7 in Richtung Süd auffahren und übersah dabei das entgegenkommende ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:06

    POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Verliehausen, Weserstraße/Ecke im Hieventhal, zwischen Samstag, dem 06.09.2025, 21:30 Uhr und Sonntag, dem 07.09.2025, 10:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter zerstachen am letzten Wochenende mehrere Reifen von geparkten Fahrzeugen von Anwohnern eines Uslarer Ortsteils. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren