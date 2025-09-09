Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Kleinkraftrad gefahren

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Relliehäuser Straße, So. 07.09.2025, 18:15 Uhr

Einbeck (mho)

Am frühen Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck einen 67-jährigen Mann aus Dassel, der mit seinem Kleinkraftrad die Relliehäuser Straße befuhr.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter der Wirkung von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell