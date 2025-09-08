Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegenverkehr übersehen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Sonntag, 07.09.2025, 20.45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Sonntag gegen 20.45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Mechernich (Nordrhein-Westfalen) die B446 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode. Ein 37-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung.

Der 27-Jährige wollte die Autobahnauffahrt der A7 in Richtung Süd auffahren und übersah dabei das entgegenkommende Auto. Bei dem Unfall verletzten sich der 37-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin aus Nörten-Hardenberg leicht. Zudem war noch ein zweijähriges Kind mit im Auto, welches im Krankenhaus zur Sicherheit medizinisch überprüft werden sollte. Der 37-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell