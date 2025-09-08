PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegenverkehr übersehen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Sonntag, 07.09.2025, 20.45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Sonntag gegen 20.45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Mechernich (Nordrhein-Westfalen) die B446 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode. Ein 37-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung.

Der 27-Jährige wollte die Autobahnauffahrt der A7 in Richtung Süd auffahren und übersah dabei das entgegenkommende Auto. Bei dem Unfall verletzten sich der 37-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin aus Nörten-Hardenberg leicht. Zudem war noch ein zweijähriges Kind mit im Auto, welches im Krankenhaus zur Sicherheit medizinisch überprüft werden sollte. Der 37-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:06

    POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Verliehausen, Weserstraße/Ecke im Hieventhal, zwischen Samstag, dem 06.09.2025, 21:30 Uhr und Sonntag, dem 07.09.2025, 10:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter zerstachen am letzten Wochenende mehrere Reifen von geparkten Fahrzeugen von Anwohnern eines Uslarer Ortsteils. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:30

    POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall auf der B241

    Northeim (ots) - Northeim OT Berwartshausen, Sonntag, 07.09.2025, 14.20 Uhr BERWARTSHAUSEN (Wol) Am Sonntag gegen 14.20 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Moringen mit einem Peugeot Kabriolett die Bundestraße 241 von Höckelheim in Richtung Moringen. Kurz vor der Einmündung Berwartshausen geriet sie mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Ein 56-jähriger Hannoveraner wich mit seinem Auto nach rechts aus und touchierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
