POL-NOM: Gegenverkehr übersehen
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Sonntag, 07.09.2025, 20.45 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)
Am Sonntag gegen 20.45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Mechernich (Nordrhein-Westfalen) die B446 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode. Ein 37-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung.
Der 27-Jährige wollte die Autobahnauffahrt der A7 in Richtung Süd auffahren und übersah dabei das entgegenkommende Auto. Bei dem Unfall verletzten sich der 37-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin aus Nörten-Hardenberg leicht. Zudem war noch ein zweijähriges Kind mit im Auto, welches im Krankenhaus zur Sicherheit medizinisch überprüft werden sollte. Der 37-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.
Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.
