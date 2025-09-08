Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erfolgreicher Tag der offenen Tür bei der Polizei Northeim

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße 4, Sonntag, 07.09.2025, 11.00 - 17.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen strömten am Sonntag, 07. September 2025, rund 6.000 Besucherinnen und Besucher zum Tag der offenen Tür der Polizei in Northeim.

Um 11.00 Uhr eröffnete die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Göttingen in musikalischer Begleitung des Klarinettentrios des Nds. Polizeiorchesters den Aktionstag.

Anschließend erwartete die Gäste ein vielseitiges Rahmenprogramm: Führungen durch die Dienststelle, eindrucksvolle Einsatzvorführungen der Diensthundführer:innen und der Verfügungseinheit sowie ein buntes Angebot für Kinder. Die beliebte Puppenbühne präsentierte ein lehrreiches Stück zum Thema "Verhalten im Straßenverkehr" und die Kinder konnten sich auf der Wasserwerfer-Hüpfburg und beim Kinder-Krad-Parcours austoben. Musikalisch sorgte das Klarinettentrio für ein stimmungsvolles Highlight.

Große Aufmerksamkeit zogen auch Wasserwerfer, Drohne und weitere Einsatzfahrzeuge auf sich. Entlang der Blaulichtmeile stellten sich neben der Polizei zahlreiche Blaulichtorganisationen aus dem LK Northeim vor - darunter die freiwillige und Kreisfeuerwehr Northeim, die Johanniter, das Deutsche Rote Kreuz und das THW.

Verschiedenste Präventionsangebote und Mitmachaktionen der polizeilichen Netzwerkpartner:innen, wie Weisser Ring e.V., Verkehrswacht, KZ-Gedenkstätte Moringen und viele weitere machten das Rahmenprogramm vollkommen.

Die Resonanz der Besucher:innen war durchweg positiv. Besonders Familien mit Kindern nutzten die Gelegenheit, die Polizei hautnah zu erleben und mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell