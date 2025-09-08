PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall auf der B241

Northeim (ots)

Northeim OT Berwartshausen, Sonntag, 07.09.2025, 14.20 Uhr

BERWARTSHAUSEN (Wol)

Am Sonntag gegen 14.20 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Moringen mit einem Peugeot Kabriolett die Bundestraße 241 von Höckelheim in Richtung Moringen. Kurz vor der Einmündung Berwartshausen geriet sie mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Ein 56-jähriger Hannoveraner wich mit seinem Auto nach rechts aus und touchierte dabei einen Leitpfosten. Die 61-Jährige fuhr auf den linken Grünstreifen und überfuhr dort ein Verkehrszeichen. Anschließend überfuhr sie im Einmündungsbereich nach Berwartshausen eine Mittelinsel und kollidierte nach der Einmündung auf dem Grünstreifen mit einem Straßenbaum. Der Straßenbaum wurde durch die Wucht des Aufpralls vom restlichen Stamm komplett abgetrennt.

Durch den Unfall wurde die Frau aus Moringen lebensbedrohlich verletzt und mittels Rettungswagen unter Begleitung einer Notärztin in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Durch den Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Göttingen wurde eine Blutentnahme zur Überprüfung einer möglichen Beeinflussung angeordnet.

Bei der medizinischen Untersuchung im Krankenhaus konnte bei der 61-Jährige einen Blutalkoholwert von über 1,7 Promille festgestellt werden. Ob die Beeinflussung unfallursächlich ist, ist Teil der Ermittlungen.

Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn von ca. 14.30 - 19.00 Uhr voll gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Berwartshausen und Hollenstedt wurden zur Absicherung der Unfallstelle alarmiert. Durch die Straßenmeisterei Northeim wurden in der Folge Absperrmaßnahmen durchgeführt und anschließend eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

