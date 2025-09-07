POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Schillerstraße
Sonntag, 07.09.2025, 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr
EINBECK (schu)
Eine bislang unbekannte Täterschaft beschmierte den Pkw VW einer 36-jährigen Northeimerin im Bereich der Kofferraumklappe und Kotflügel mutmaßlich mit grünem Nagellack.
Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt.
Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können oder verdächtige Umstände im Tatzeitraum in der Schillerstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell