Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Schillerstraße

Sonntag, 07.09.2025, 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr

EINBECK (schu)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschmierte den Pkw VW einer 36-jährigen Northeimerin im Bereich der Kofferraumklappe und Kotflügel mutmaßlich mit grünem Nagellack.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können oder verdächtige Umstände im Tatzeitraum in der Schillerstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell