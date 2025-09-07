PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrende bei Verkehrsunfall verletzt

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Altendorfer Tor

Samstag, 06.09.2025, 13:43 Uhr

EINBECK (schu)

Eine 74-jährige aus dem Bereich Einbeck parkte ihren Pkw Mitsubishi verbotswidrig auf einen durch Verkehrszeichen ausgeschilderten kombinierten Geh-/Radweg. Eine auf den Geh-/Radweg fahrende 71-jährige Radfahrende aus Kreiensen versuchte den Pkw zu umfahren, geriet hierdurch jedoch gegen eine erhöhte Fahrbahnkante neben dem Pkw und kam zu Fall. Hierbei zog sich die 71-jährige Radfahrende eine Kopfverletzung zu. Zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Pkw kam es nicht.

Die Radfahrende wurde anschließend einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

