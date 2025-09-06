Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fundunterschlagung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee 2, Samstag, 06.09.2025, 08:45 Uhr bis 09:15 Uhr

NORTHEIM (hot)

Der 42-jährige Geschädigte vergisst gegen 08:45 Uhr seine schwarze Umhängetasche an einem Einkaufswagen auf dem Kauflandparkplatz in Northeim. Die Umhängetasche wird um 09:15 Uhr von jemanden an dem Einkaufswagen aufgefunden und zur Polizei Northeim verbracht. Bei der Übergabe der Tasche an den Eigentümer wird festgestellt, dass aus der Tasche 150 Euro Bargeld von einer noch unbekannten Person entwendet wurden.

Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

