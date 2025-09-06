Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Moringen

Northeim (ots)

37186 Moringen, Lange Straße 22, Freitag, 05.09.2025, 11:15 Uhr bis 12:50 Uhr

Northeim (hot)

Im oben genannten Zeitraum befährt ein noch unbekannter Fahrzeugführer die Lange Straße in Moringen und beschädigt den linken Außenspiegel von einem geparkten Pkw. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Wer Hinweise zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell