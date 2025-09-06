PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Moringen

Northeim (ots)

37186 Moringen, Lange Straße 22, Freitag, 05.09.2025, 11:15 Uhr bis 12:50 Uhr

Northeim (hot)

Im oben genannten Zeitraum befährt ein noch unbekannter Fahrzeugführer die Lange Straße in Moringen und beschädigt den linken Außenspiegel von einem geparkten Pkw. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Wer Hinweise zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
  • 06.09.2025 – 12:44

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit unbekannten Verursacher

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, OT Gillersheim, Im Felde 1, Donnerstag, 04.09.2025, 17:00 Uhr - 05.09.2025, 18:30 Uhr NORTHIEM (hot) Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befährt, im oben genannten Zeitraum, die Straße "Im Feld" und beschädigte einen geparkten Anhänger. An dem Anhänger entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich ...

  • 06.09.2025 – 12:31

    POL-NOM: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

    Northeim (ots) - 37186 Moringen, Kreisel, Northeimer Straße, Freitag, 05.09.2025, 17:30 Uhr NORTHIEM (hot) Ein 59-jähriger Motorradfahrer befährt den Kreisel in Moringen. Aufgrund von Betriebsstoffen auf der Fahrbahn verliert der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und stürzt. Der Fahrer wird durch den Sturz leicht verletzt und an dem Motorrad entsteht leichter Sachschaden (ca. 200 Euro). Wer die Betriebsstoffe ...

  • 06.09.2025 – 08:41

    POL-NOM: Pkw beim Abbiegen beschädigt

    Uslar (ots) - Bodenfelde, Poststraße, Ecke Bahnhofstraße, Freitag, 05.09.2025, 14.17 Uhr BODENFELDE (st) Verkehrsunfall Ein 40 - Jähriger Fahrzeugführer aus Litauen beschädigte beim Rechtsabbiegen mit dem Heck seines Aufliegers den Pkw einer hinter ihm wartenden 56 - Jährigen Beteiligten aus Uslar. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2200 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

