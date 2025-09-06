POL-NOM: Pkw beim Abbiegen beschädigt
Uslar (ots)
Bodenfelde, Poststraße, Ecke Bahnhofstraße, Freitag, 05.09.2025, 14.17 Uhr
BODENFELDE (st) Verkehrsunfall
Ein 40 - Jähriger Fahrzeugführer aus Litauen beschädigte beim Rechtsabbiegen mit dem Heck seines Aufliegers den Pkw einer hinter ihm wartenden 56 - Jährigen Beteiligten aus Uslar. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2200 Euro.
