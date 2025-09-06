PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lkw stoßen zusammen

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße, Freitag, 05.09.2025, 07.30 Uhr

USLAR (st) Verkehrsunfall

Ein 51 - Jähriger aus Beverungen setzt mit seinem Sattelzug im Anlieferungsbereich eines örtlichen Getränkemarktes zurück und übersieht dabei den hinter ihm stehenden Lkw eines 33 - Jährigen Fahrzeugführers aus Lehrte. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

