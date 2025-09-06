POL-NOM: Lkw stoßen zusammen
Uslar (ots)
Uslar, Wiesenstraße, Freitag, 05.09.2025, 07.30 Uhr
USLAR (st) Verkehrsunfall
Ein 51 - Jähriger aus Beverungen setzt mit seinem Sattelzug im Anlieferungsbereich eines örtlichen Getränkemarktes zurück und übersieht dabei den hinter ihm stehenden Lkw eines 33 - Jährigen Fahrzeugführers aus Lehrte. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.
