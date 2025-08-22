Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Dank des Feuwehrwehrdezernenten und des Leiters der Feuerwehr Bremerhaven an die eingesetzten Einsatzkräfte auf der SAiL 2025

Bremerhaven (ots)

Liebe Einsatzkräfte,

mit tiefem Respekt blicken wir auf euren tatkräftigen und unermüdlichen Einsatz während der SAiL 2025 zurück. Ihr, die Seestadtretter, die Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, der Hilfsorganisationen DRK, JUH, MHD sowie der DLRG und des THW, seid ein Garant für das sichere Gelingen dieser Großveranstaltung gewesen.

Alle beteiligten Organisationen haben eine Zusammenarbeit an den Tag gelegt, die ihresgleichen sucht. Dafür gebührt euch ein aufrichtiger und riesiger Dank.

Wir in Bremerhaven können stolz darauf sein, solch engagierte Einsatzkräfte an unserer Seite zu wissen. Tag für Tag wart ihr mit rund 160 Kräften zeitgleich auf dem Veranstaltungsgelände im Einsatz. Über die gesamte Dauer der Sail hinweg waren es mehrere Hundert, die mit Professionalität, Herzblut und Einsatzfreude für die Sicherheit der Gäste und unserer Stadt gesorgt haben. Die Zusammenarbeit, die gelebte Professionalität und der geschlossene Auftritt suchen ihresgleichen.

Ihr habt nach außen eindrucksvoll eine schlagkräftige Gemeinschaft präsentiert, die den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur Sicherheit vermittelt, sondern auch zeigt, dass selbst große Herausforderungen verlässlich gemeistert werden können.

Doch hinter jeder Einsatzkraft steht auch eine Familie, die Verständnis aufbringt und Belastungen mitträgt, wenn der Dienst ruft. Auch ihnen gilt unser herzlicher Dank für ihre unverzichtbare Unterstützung.

Gut gemacht, well done, oder wie es bei den Seefahrern heißt: Bravo Zulu!

Stadtrat Peter Skusa - Feuerwehrdezernent

Jens Cordes - Leiter der Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell