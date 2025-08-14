Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehreinsätze in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Mehrere Einsätze hielten die Feuerwehr Bremerhaven neben der Sail in Atem.

Am Vormittag rückte der Gefahrgutzug der Feuerwehr zu einer Gasauströmung in der Straße Strödacker aus. Hier war durch den Gasnetzbetreiber ein explosionsfähiges Gasgemisch aufgrund einer defekten Gasleitung in einem Keller eines Reihenhauses festgestellt worden. Die Mitarbeiter des Gasnetzbetreibers sperrten sofort die Gaszufuhr des Hauses und nach Belüftungsmaßnahmen und Kontrollmessungen konnte keine Gefahr mehr festgestellt werden.

Gegen 12:20 Uhr wurde ein Betriebsunfall mit eingeklemmter Person im Fischereihafen gemeldet. Hier rückte der Rüstzug der Feuerwehr in Verbindung mit dem Rettungsdienst aus. Auf dem Gelände einer Spedition sind beim Verladen mit einem Gabelstapler Holzplatten ins Rutschen gekommen und haben einen Arbeiter eingeklemmt. Die Erst eintreffenden Einsatzbeamten der Feuerwehr übernahmen neben der Befreiung die medizinische Versorgung des Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Arbeiter kam mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus.

Um 16 Uhr wurde ein PKW Brand in der Bielefelder Straße gemeldet. Hier stellte die sehr enge Zufahrt durch teilweise falsch abgestellte Fahrzeuge die Feuerwehr vor Herausforderungen. Zum Glück handelte es sich hier nur um einen technischen Defekt eines Fahrzeuges und nicht um einen Brand.

