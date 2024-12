Polizei Dortmund

POL-DO: Frau überrascht Einbrecher in ihrer Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1080

Am Freitag (06.12.) kehrte eine Frau in Lünen-Brambauer in ihre Wohnung zurück. Dort überraschte sie einen Einbrecher, welcher anschließend flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 12:55 Uhr betrat eine 34-jährige Lünenerin ein Mehrfamilienhaus an der Straße Linnenkamp. Als sie ihre Wohnung erreichte, fiel ihr ein frischer Schaden an der Tür auf. Als sie die Tür aufschloss, kam ihr plötzlich ein unbekannter Mann entgegen.

Der Mann schubste die 34-Jährige zur Seite. Diese konnte ihn kurz an der Jacke festhalten, der Tatverdächtige riss sich jedoch los und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau wählte den Notruf der Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die komplette Wohnung wurde durchwühlt, der Unbekannte entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Der Dieb konnte durch die Frau folgendermaßen beschrieben werden:

- Männlich - 40 bis 50 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent - Bekleidet mit einer blauen Fischermütze, einer blauen Weste mit Taschen und einer hellblauen Jeanshose - Trug eine Umhängetasche

Die Polizei fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Tatverdächtigen und seinem Fluchtweg machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell