FW Bremerhaven: Schiffsbrand während der Einlaufparade gelöscht

Schiffsbrand während der Einlaufparade gelöscht

Bremerhaven

Am 13. August kam es während der Einlaufparade zu einem Brand auf dem 22 Meter langen Segelschiff Mathilde. Um für solche Einsätze gerüstet zu sein, hatte die Feuerwehr Bremerhaven im Vorwege eine Schiffsbrandbekämpfungseinheit auf dem Tonnenleger "Nordergründe" stationiert.

Da sich die Nordergründe in unmittelbarer Nähe befand, konnte sie rasch längsseits gehen. Der Brand wurde dadurch schnell von der Schiffsbrandbekämpfungseinheit der Feuerwehr gelöscht.

Zwei Personen erlitten durch das Ereignis Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die ebenfalls als Notfallsanitäter ausgebildeten Einsatzkräfte wurden sie mit einem Boot der DLRG an Land gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Das Segelschiff wird nun zu einem Liegeplatz geschleppt.

