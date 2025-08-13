PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Graue Panther Bremerhaven spenden "Wollkraken" an den Rettungsdienst der Feuerwehr

FW Bremerhaven: Graue Panther Bremerhaven spenden "Wollkraken" an den Rettungsdienst der Feuerwehr
Bremerhaven (ots)

Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa nahm am 11. August eine besondere Sachspende für den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven an. Der Senioren-Schutz-Bund "Graue Panther" Bremerhaven e.V. hat, vertreten durch die 2. Vorsitzende Susanne Peters und die Kassenwartin Monika Kock, handgemachte Kuscheltiere aus Wolle, liebevoll "Wollkraken" genannt, überreicht.

Die kleinen Trostspender sollen künftig bei Einsätzen mit Kindern helfen, den jungen Betroffenen ein Lächeln in schwierigen Momenten zu schenken. Die Herstellung ist ein Upcycling-Projekt in Handarbeit, das von den "Grauen Panther" mit Wollresten umgesetzt wurde. Die älteste Helferin, die dabei mitgewirkt hat, ist 98 Jahre alt. Der Verein engagiert sich seit 1992 in Bremerhaven für generationsübergreifende Unterstützung, Beratung und soziale Teilhabe älterer Menschen (www.graue-panther-brhv.de).

Stadtrat Peter Skusa bedankte sich herzlich für diese schöne Spende: "Mit den Wollkraken schenken die Grauen Panther nicht nur Stofftiere, sondern auch Geborgenheit und Hoffnung in schwierigen Momenten für unsere jüngsten Patienten. Dass sogar mit 98 Jahren aktiv mitgeholfen wird, zeigt, wie groß das Herz und das Engagement dieses Vereins sind. Wir danken den Grauen Panthern von Herzen für diese einfühlsame und wertvolle Geste."

