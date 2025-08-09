Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Dachstuhlbrand im Ortsteil Klushof

Bremerhaven (ots)

Am 09.08.2025 gegen 04:50 Uhr wurde der erste Löschzug der Berufsfeuerwehr Bremerhaven und die Freiwillige Feuerwehr Lehe zu einem Wohnungsbrand im Ortsteil Klushof alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle brannte es in einem leerstehenden dreigeschossigen Eckgebäude mit ausgebautem Dachgeschoss. Die Flammen schlugen bereits aus mehreren Dachfenstern einer Dachgeschosswohnung. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Dachtragwerk übergegriffen. Zur Brandbekämpfung und Sicherung des Nachbargebäudes wurde umgehend eine zweite Drehleiter nachgefordert.

Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer im Innenangriff. Über beide Drehleitern wurde eine Außenbrandbekämpfung eingeleitet, dafür wurden Teile des Daches aufgenommen. Eine Ausbreitung auf das Nachbargebäude könnte somit verhindert werden. Der Energieversorger stellte zeitweise den Strom im betroffenen Gebiet ab.

Der Einsatz dauert bis ca. 09:00 Uhr

